Le directeur général du domaine national, Abderrahmane Kheddi, a insisté jeudi à Sétif sur "la nécessaire accélération de la numérisation des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière".

Présidant l’ouverture d’une rencontre régionale à l’institut national spécialisé de formation et d’enseignement professionnel au quartier Tbinet (est de Sétif) ayant réuni des directeurs régionaux et de wilayas des zones de Sétif, d’Alger, d’Annaba, de Constantine, de Ouargla et de Biskra, M. Kheddi a affirmé que l’objectif de la direction générale du domaine national est de constituer une base nationale de données "précises, réelles et actualisées" qui sert d’outil de gouvernance et de décision.

"Pour se hisser au rang des administrations efficientes, il faudrait s’engager dans la démarche de numérisation des services du domaine national, du cadastre et de la conservation foncière", a ajouté le même responsable, estimant que "tous doivent s’impliquer dans ce processus et déployer les efforts nécessaires en direction des divers secteurs pour que les services du domaine national soient en avant, présents avec efficience et d’une manière positive".

Selon M. Kheddi, "les services du domaine national doivent valoriser leurs ressources et veiller au recouvrement et à la préservation des biens privés et publics de l’Etat et moderniser leurs méthodes de gestion". Cela, a-t-il ajouté, exige "la conjugaison des efforts de tous par le recours à un nouveau mode de gestion basé sur les objectifs, la planification et le suivi".

Il a également préconisé d’assainir les situations en suspens au niveau des bureaux des domaines de l’Etat, du cadastre et de la conservation foncière au travers notamment l’élaboration de plan de travail et le recensement précis de ces situations. L’objectif de la rencontre est de mettre en œuvre la feuille de route axée sur le parachèvement de la numérisation des services des domaines de l’Etat, du cadastre et de la conservation foncière et l’élimination de la bureaucratie, a indiqué de son côté le directeur régional du domaine national de Sétif, Mohamed Yazid Kadi. Tenue en présence de représentants de la chambre nationale des notaires et du bureau national des géomètres-experts fonciers, la rencontre a abordé l’accélération des opérations foncières, l’amélioration des performances et de la transparence du tr avail administratif, la définition des prérogatives des structures décentralisés de la nouvelle organisation du domaine national, la définition des tâches à travers l’élaboration de la fiche de poste et la moralisation de la profession, est-il noté.