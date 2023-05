Le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec", s’est distingué, pour sa 25e édition, par la qualité des produits et des équipements présentés, ainsi qu’à travers des solutions innovantes développées localement, suscitant un véritable intérêt aussi bien des professionnels que du grand public.

Considéré comme le rendez-vous "incontournable" des professionnels du secteur du bâtiment et de la construction, le salon, qui a pris fin jeudi au Palais des expositions, a été une occasion pour de nombreux participants de mettre en valeur des matériaux et des équipements innovants fabriqués localement par des entreprises algériennes ou des sociétés mixtes avec des compagnies étrangères de renom.

Il s’agit de fabricants intervenant dans les domaines de production de peintures, du plâtre, de céramiques, de briques, de verre et d’aluminium qui ont réussi le défi de rehausser le niveau de la production nationale et d’investir dans des matériaux innovants et intelligents, alliant entre l’économie, le confort, la rapidité et la simplicité d’exécution, avec des performances énergétiques et environnementales, a constaté l'APS lors d'une tournée à travers les différents stands de ce salon, ouvert dimanche dernier.

Dans ce sillage, le groupe Hasnaoui a présenté de nouvelles solutions pour la réalisation des cloisons intérieures de séparation avec des panneaux en plâtre dite"Panoplatre" renforcés en fibre de verre et vissés sur une structure métallique en acier galvanisé.

Selon Cherif Alleg, cadre commercial au sein de cette entreprise, ces panneaux en plâtre renforcé, fabriqués au niveau d’une usine située à Sidi Bel Abbes, sont destinés à tous les types de construction, neuves ou en rénovation, permettant de réaliser des murs intérieurs en "un temps record et avec une qualité meilleure, ainsi qu’à réduire considérablement les charges pour les constructeurs".

Ces panneaux ont été soumis, a-t-il mentionné à des tests concluants en matière d’hygiène, de sécurité et d’acoustique, et sont adaptés à plusieurs domaines d’utilisation notamment dans les projets de construction de logements individuels, collectifs, bâtiments industriels, commerciaux et établissements scolaires et salles de spectacles. Des solutions innovantes en matière de construction ont été également présentées par des entreprises spécialisées dans le domaine de la pe inture, de la décoration intérieure et le revêtement des façades extérieures.

Dans ce domaine, l’entreprise Semin Algérie, créée en partenariat, a mis à l’honneur son enduit en poutre à base de ciment développé pour le traitement des supports dégradés par l’humidité en intérieur et en extérieur. Ce produit permet, selon le représentant de cette société basée à Béjaia, de bloquer l’humidité permanenté des constructions et il est fortement perméable à la vapeur d’eau.

En activité en Algérie depuis l’année 2007, cette entreprise compte ouvrir sa première usine de production d’ici le mois de juin prochain pour assurer une production 100% algérienne, a-t-on précisé. Toujours dans le domaine de la peinture et des enduits, l’entreprise Colortek a présenté des revêtements spéciaux pour les sols et des murs avec un design innovant et élégant basé sur des effets de couleurs et différentes finitions, suscitant un vif intérêt chez les visiteurs.

Ces peintures durables à base d’eau sont conçues notamment pour les cuisines, les salles de bain, les sous-sols et les espaces intérieures, empêchent la croissance des bactéries et des champignons. Elles sont aussi adaptées aux problèmes d’allergie causés aux personnes vivant dans des endroits humides, ont fait savoir les représentants de cette marque internati onale en activité depuis plusieurs années en Algérie.

Le secteur des matériaux de construction est investi également par des producteurs locaux de colles et de mastics pour l’étanchéité, les joints d’étanchéité et les travaux de collages élastiques avec des produits alliant qualité/prix, à l’instar de la Sarl Nacico ( North Africa Chemicals Industries Company).

Cette entreprise employant 150 salariés a inauguré une usine de fabrication locale à Chelghoum Laid, dans la wilaya de Mila, en décembre dernier, et dispose de capacités de production pouvant répondre aux besoins du marché national, a indiqué Bilal Chermat, cadre commercial. Elle fournit des mastics colles multi-usages (sanitaires, PVC, automobiles, mur, jointure collage ) pour tous les supports qui résistent à l’eau, à la chaleur et à l’humidité, a précisé M. Chermat. D’autres entreprises ont profité de la tenue de ce salon pour exposer des matériaux innovants en matière d’isolation, de menuiserie de bâtiments en bois et en aluminium, de fenêtres et de grillage, ainsi que la transformation du verre plat et miroiterie à usage industriel, professionnel ou domestique, a l’exemple de la société "Afriline". De l’avis de nombreux participants à cette 25 édition du Salon Batimatec, l'Algérie dispose aujourd’hui d'un secteur des matériaux de construction et du bâtiment très large et développé, comprenant des entreprises spécialisées ayant des capacités pour satisfaire le marché local et d’aller sereinement vers des marchés internationaux.