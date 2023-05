Le ministre des Finances, Laaziz Faid prend part aux Assemblées annuelles du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), qui se déroulent à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite) du 11 au 13 mai, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Dédiée au thème "Des partenariats pour faire face aux crises", l'édition 2023 des Assemblées de la BID regroupe les ministres des Finances et de l'Economie des 57 pays membres de la BID et connait la participation de plusieurs représentants d’institutions financières internationales et régionales.

Ces assises ont constitué une occasion pour les hauts responsables spécialisés dans le secteur économique et financier issus des pays membres de la BID, "d’échanger sur les questions d’actualité et les défis de développement auxquels font face leurs pays, notamment dans un contexte mondial marqué par une inflation accrue et des crises multiformes", explique le communiqué.

Dans ce cadre, il a été souligné que "les répercussions de la pandémie de la Covid-19, des changements climatiques ainsi que des perturbations géopolitiques ont engendré de lourds impacts sur les processus de développement des pays, risquant de causer un creusement des inégalités, une aggravation de la pauvreté, un accroissement de l’insécurité alimentaire et une hausse du chômage", a fait savoir le ministère.

"Les Gouverneurs de la BID, ont convenu de renforcer la coopération Sud-Sud en tant qu’outil promoteur de développement pour la région, en mettant l’accent sur les avantages socio-économiques qu’elle apporte à travers le commerce intra-régional et l’échange d’expériences pour faire face aux défis actuels", ajoute le communiqué. Ils ont, sur cette base, "appelé la BID à jouer un rôle plus marqué dans le développement des relations de coopération liant leurs pays respectifs et ce, en mettant en place des mécanismes innovants à même de booster ce type de collaboration, afin de combler les gaps en matière de développement socio-économiques de la région et d’assoir les bases d’une croissance durable et plus résiliente".

Ces réunions ont permis également d’examiner les activités de la BID et de ses filiales, notamment l’adoption des rapports annuels, des activités financières, comptes de clôture, budgets administratifs et la nomination des commissaires aux comptes. Elles ont, en outre, offert une opportunité pour les Gouverneurs de la BID d’écha nger sur les perspectives stratégiques de la Banque. Sur le plan bilatéral, M. Faid a rencontré un nombre de ses homologues, en particulier, celui du Pakistan, avec lequel, il a échangé sur les éventuelles mesures à prendre au niveau des organes décisionnels au niveau de la BID, à l’effet de renforcer le fonctionnement de cette institution et maximiser les profits tirés de ses interventions dans ses pays membres. Il a également rencontré son homologue Libyen et la ministre de la Planification de l'Egypte, avec lesquels, il a échangé sur l’état actuelle et les voies et moyens de consolider davantage les relations avec ces pays. M. Faid s’est aussi, entretenu avec plusieurs responsables de certaines institutions multilatérales de développement, à l’instar du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank). Les discussions ont principalement portées sur "la promotion du commerce intra-africain et de l’accompagnement des opérateurs algériens à renforcer leur présence sur le marché continental ainsi que la consolidation de l’action régionale pour relever les défis climatiques".

Enfin, le ministre a assuré la présidence de la 23ème réunion du Haut Conseil des Fonds d’El-Aqsa et d’El-Qo ds, lors de laquelle il a eu à examiner l’état d’avancement des différents projets financés par ces Fonds et a adopté les rapports d’activités et financier y afférents.