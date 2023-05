La sabreuse algérienne Saoussen Boudiaf a terminé 34e sur un total

de 174 participantes à la Coupe du Monde 2023 de la spécialité,

dont les épreuves individuelles ont été clôturées samedi à Batoumi

(Géorgie).

L'Algérienne de 29 ans, classée 29e mondiale, avait commencé par un sans-faute, en remportant la totalité de ses six premiers duels, ce qui lui avait permis de se qualifier haut la main pour le tableau des 64, où elle fut finalement éliminée par l'Italienne Chiara Mormile (27 ans / 27e mondiale) qui l'avait dominée 15-12.

Les trois autres sabreuses algériennes engagées dans cette compétition ont eu des parcours moins intéressants, puisque la meilleure d'entre elles, Zohra Kehli (32e mondiale) s'était contentée de la 85e place, pour n'avoir remporté que trois combats sur six, alors que Abik Boungab (97e mondiale) et Kaouthar Mohamed Belkebir (127e mondiale), ont vu leurs aventures respectives s'arrêter plus précocement.

Selon les organisateurs, 174 athlètes de 35 pays ont participé à cette compétition (Individuel et par équipes), que les représentantes algériennes ont disputée avec l'objectif de récolter un maximum de points, dans la perspective d'améliorer leur Ranking mondial.

Outre l'Algérie, l'Afrique était représentée par la Tunisie (deux athlètes), alors que l'Italie, les USA et la France comptaient parmi les plus importantes délégations, avec 12 athlètes chacune, suivies du Japon (10) de la Corée du Sud (9). Le pays hôte, la Géorgie, a engagé 8 athlètes, tout comme l'Allemagne, le Kazakhstan et l'Espagne.

Après la Coupe du Monde à Batoumi, les sabreuses algériennes prendront part à plusieurs compétitions qualificatives aux JO-2024, dont les Championnats d'Afrique, prévus du 20 au 23 juin en Egypte, où les athlètes auront l'occasion de gagner des titres et assurer une qualification au rendez-vous olympique.