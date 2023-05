L'ambiance glaciale qui vient de s'installer sur la France peut entraîner des engelures superficielles et des gelures plus graves. Les recommandations du ministère de la Santé pour rester en forme, même par grand froid.

Grand froid, neige, vent : un trio parfait pour vous faire courir le risque de gelures et d'engelures. Face à cette ambiance glaciale qui s'installe sur la France, voici un petit rappel de ce qu'il faut faire pour rester en forme.

Les engelures ne sont pas dangereuses

Les engelures superficielles peuvent être douloureuses mais elles ne sont pas dangereuses. Concrètement, les parties du corps exposées au froid (visage, mains, pieds) sont engourdies, et certaines zones de peau prennent une couleur blanche et paraissent anormalement malléable, comme de la cire.

Ces engelures peuvent apparaître rapidement, surtout si le vent est fort. Pour les soigner :

Réchauffez progressivement la zone atteinte, en l'immergeant, par exemple, dans une bassine d'eau tiède, à 38°C au moins.

Ne frictionnez pas cette zone et ne la massez pas car cela pourrait aggraver la lésion.

Ne vous approchez pas d'une source de chaleur trop forte comme une lampe chauffante ou un radiateur, car cela réchaufferait la zone atteinte de façon trop brutale.

Les gelures nécessitent les secours

Un autre risque, plus grave mais heureusement moins fréquent est celui des gelures. Celles-ci peuvent survenir en cas de gel complet des tissus de la peau. La peau devient insensible, peut devenir bleu-noirâtre et se couvrir de cloques. Dans ce cas, il est conseillé d'appeler les secours médicaux rapidement (15 ou 112) car les lésions nécessitent des soins intensifs, et conduisent parfois (mais fort heureusement très rarement) à des amputations.

Attention à l'hypothermie

L'hypothermie survient lorsque la température du corps tombe au-dessous de 35°C. Vous ne pouvez vous empêcher de frissonner, de grelotter, vous perdez l'équilibre, vous avez des difficultés à manipuler les objets et à parler normalement (vous prononcez les phrases au ralenti).

L'hypothermie est potentiellement dangereuse car ces symptômes arrivent de façon progressive : les personnes atteintes d'hypothermie et leur entourage ne les remarquent souvent que tardivement.

Progressivement, la personne atteinte souffre d'une perte de jugement et d'une confusion mentale. Ses forces musculaires l'abandonnent, elle tombe de fatigue et elle peut aller jusqu'à sombrer dans le coma.