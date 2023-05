La vague de froid annoncée est bel et bien installée : on frissonne, on grelotte... Comment faire face à ce froid polaire? Nos conseils pour faire monter votre température corporelle et avoir plus chaud illico.

FRICTIONNEZ VOTRE VISAGE

Le visage est la partie du corps la plus sensible et la plus exposée lorsqu'on est dehors. C'est donc celle qui souffre le plus des variations de température. Avant de sortir et de passer du chaud au froid, frottez vigoureusement vos mains l'une contre l'autre, jusqu'à ressentir de la chaleur. Posez-les un instant sur les joues, le nez, le front, le menton...

Lissez, tapotez ou frottez délicatement votre visage du bout des doigts en partant du centre vers l'extérieur. Cela va stimuler la microcirculation et préparer la peau à affronter le froid.

FROTTEZ VOS OREILLES

Ce geste simple peut se pratiquer à n'importe quel moment, dehors comme dedans. Il apporte rapidement une agréable sensation de chaleur.

Formez d'abord un V avec l'index et le majeur de chaque main.

Placez les index derrière chaque oreille et les majeurs devant.

Frictionnez vigoureusement de haut en bas et de bas en haut, l'avant et l'arrière des oreilles. Continuer pendant 30 secondes à 1 minute.

Terminez en malaxant avec les doigts, d'abord les lobes, puis les contours de chaque oreille, jusqu'à la pointe.

MALAXEZ VOS BRAS

En améliorant la circulation du sang, ce geste réchauffe les bras. Il a aussi l'intérêt de soulager les épaules.

Mettez la paume de la main droite sur l'épaule gauche et pincez à pleine main en expirant, comme si vous vouliez "décoller" le muscle.

Continuez les pincements sur le biceps (sur les côtés et à l'avant du bras).

Remontez jusqu'à l'épaule pour pincer le triceps (à l'arrière du bras).

Recommencez 3 fois et changer de bras.

Terminez en frottant les bras énergiquement pendant 30 secondes.

TAPOTEZ LE BAS DU DOS

La médecine chinoise sait que le froid entre dans le corps par la région lombaire, d'où l'intérêt de réchauffer souvent cette zone.

Arrondissez le bas du dos , fermez les poings, puis tapotez le milieu du dos et de chaque côté de la colonne vertébrale par petites percussions fermes, en gardant le poignet souple.

Continuez en descendant vers les lombaires et en couvrant tout le bas du dos. Pendant 30 secondes à 1 minute.

Terminez en frictionnant la zone lombaire vigoureusement de haut en bas et de bas en haut avec les poings fermés, pendant 30 secondes.

3 ASTUCES LORSQUE VOUS SORTEZ

1. Portez un bonnet. Il faut avant tout éviter la déperdition de chaleur, or environ 30% de la chaleur corporelle s’échappe par la tête.

2. Côté chaussettes, préférez une bonne paire de chaussettes en laine au coton. Si besoin, superposez 2 paires fines (en prévoir une de rechange si on transpire beaucoup).

3. Si vous êtes asthmatique, couvrez-vous le nez avec une écharpe. Cela réchauffe l'air qui entre dans les bronches et limite le risque de crise d'asthme.