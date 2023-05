Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a transmis, jeudi à Kampala, lors d'une audience que lui a accordée le président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni, les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune suite aux inondations survenues dernièrement en Ouganda.

Le ministre de l'Energie et des Mines a été reçu au Palais présidentiel par le Président Museveni en présence des PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz, du côté algérien, et de la ministre ougandaise de l'Energie et des Minerais, du côté ougandais. M. Arkab a transmis, lors de cette audience, les salutations fraternelles et les sincères condoléances du président de la République suite aux inondations ayant frappé l'Ouganda.

Le ministre de l'Energie et le Président Museveni ont également passé en revue les grandes lignes de ce qui a été convenu avec son homologue ougandaise concernant la promotion de la coopération bilatérales dans le domaine de l'Energie et des Mines, notamment la participation d'experts de Sonatrach et Sonelgaz aux projets de développement convenus entre les deux parties.

Les deux parties ont réaffirmé, par la même, l'intérêt accordé par les deux pays au raffermissement de leurs relations historiques, le développement de la coopération bilatérales en la matière et son élargissement à l'ensemble des domaines d'intérêt commun en fonction des capacités des deux pays à la lumière des décisions prises par les deux présidents algérien et ougandais, lors de la visite d'Etat effectuée par ce dernier en Algérie le 11 mars 2023. Pour sa part, le Président Museveni a fait part de ses remerciements et de son estime au Président Tebboune qui accorde un intérêt particulier à la consolidation des relations de coopération entre l'Algérie et l'Ouganda et à l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le domaine de l'Energie et des Mines.