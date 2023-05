Le Secrétaire général de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), M. Mouhamed Khouraichi Niass a fermement condamné l'ingérence du Parlement européen (PE) dans les affaires intérieures de l'Algérie, indique l'Union dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel.

"M. Mouhamed Khouraichi Niass, Secrétaire général de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI) a exprimé sa ferme condamnation de l'ingérence du Parement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, et ce suite à la résolution adoptée par le PE sur la liberté d'expression et de la presse en Algérie", a précisé le communiqué.

"M. Niass a appelé de nouveau le Parlement européen à respecter la souveraineté de l'Algérie et de l'ensemble des pays de l'UPCI et affirmé la solidarité et le soutien de l'Union à l'Algérie qui assure actuellement la présidence de l'UPCI", lit-on dans le communiqué. "Il est inadmissible de continuer à cibler les pays de l'UPCI en vue de porter atteinte à leur souveraineté nationale" , a conclu le communiqué.