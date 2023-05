Une première intervention chirurgicale par la technique de laparoscopie, retransmise en direct à travers tous les centres hospitaliers du pays, a été réalisée mercredi au Centre hospitali-universitaire (CHU) Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.

Cette première expérience intervient à l'occasion des premières journées de chirurgie de laparoscopie avancée qu'organise le service de chirurgie générale de la même structure sanitaire.

Lors de ces journées, plusieurs interventions chirurgicales, portant sur diverses pathologies, réalisées par différentes structures sanitaires du pays, sont retransmises par visioconférence.

"La télémédecine est déjà pratiquée dans le pays et le CHU de Tizi-Ouzou est en passe de devenir pionnier en la matière, notamment, à travers ses jumelages avec plusieurs structures sanitaires du Sud du pays et des Hauts-plateaux", a souligné le Professeur Meziane Habarek, chef de service de chirurgie générale du CHU Nedir Mohamed.

Les participants à ces journées, venus des quatre coins du pays, ont, également, débattu des pathologies traitées par la technique laparoscopique.

Une technique qui se généralise en chirurgie générale, soulignent les spécialistes.

"Depuis quelques temps, toutes les interventions chirurgicales de la vessie, du côlon et du rectum se font à 100% par laparoscopie alors que pour le foie, le pancréas la technique n’est pas encore bien maîtrisée du fait de la difficulté de la localisation de la tumeur", a indiqué, a ce propos, le Pr Zohra Imessaoudène, chef de service de chirurgie générale au CHU Mustapha Pacha d'Alger.

Le Pr Imassaoudene a expliqueé que la laparoscopie "permet, par une petite ouverture de la paroi de l'abdomen d’observer de l’intérieur, au moyen d’une caméra, les différents organes digestifs et aussi d'intervenir sur ces organes et remplir ainsi deux objectifs, diagnostique et thérapeutique".

Elle permet, également, a relevé pour sa par le Pr Habarek, de gagner du temps pour le malade et le praticien.