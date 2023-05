Les éliminatoires de wilaya du cross country des jeunes et des collectivités locales ont été organisées, samedi dans la commune de Hachem (wilaya de Mascara), avec la participation de 752 athlètes scolarisés dans les catégories des benjamins et minimes garçons et filles.

Cette manifestation, organisée par la Direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec les ligues de wilayas d’athlétisme et des sports scolaires, ainsi que les services de la wilaya, a connu la qualification de 10 athlètes filles et garçons des communes de Mascara, El Bordj, Hachem, Mohammadia, Sig, Bouhanifia, Oued El Abtal, Ghriss, Tighennif et Oued Taguia au Championnat national de cross country des jeunes et des collectivités locales, prévu le 1er juin prochain dans la wilaya de Tipasa.

Cette manifestation sportive a permis de sélectionner des jeunes talents en cross country et encourager des enfants scolarisés à le pratiquer, a souligné le président de la ligue, Ferhaoui Mohammed. La phase communale de cette manifestation sportive s'est déroulée, du 2 au 7 mai au niveau des 47 communes de la wilaya, qui a enregistré la qualification de 752 athlètes à cette phase de wilaya.