Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a appelé vendredi depuis Ghardaïa, les professionnels des médias à mobiliser leurs efforts et créer une dynamique médiatique visant à promouvoir l’image de l’Algérie à travers le monde.

S’exprimant lors d’une visite à la station de télédiffusion à Ghardaïa (TDA), le ministre a mis l’accent sur "l’importance de consolider et de hisser l’image de l’Algérie vers l’extérieur et de porter la voix de notre pays auprès de la communauté algérienne vivant à l'étranger".

"Le droit d’accès à l’information est garanti constitutionnellement pour tout algérien. Il est impératif de permettre au citoyen algérien d’accéder à l’information là où il est", a souligné le ministre, ajoutant, que "pour cela il est nécessaire de fédérer les efforts des différents intervenants (Radio, Télévision et TDA) pour la diffusion d’une information de proximité afin de permettre aux citoyens de participer au développement du pays".

"La couverture médiatique (TV ou Radio) sur l’ensemble du territoire du pays, notamment aux frontières du sud est assurée, il est de notre devoir de porter la voix et l’image de notre pays, son développement et ses potentialités vers l’extérieur", a précisé M. Bouslimani, avant d’ajouter, ''qu’il est inconcevable de recevoir les émissions des chaines étrangères sans que nos chaines ne fassent la diffusion de nos émissions vers l’extérieur pour hisser l’image de l’Algérie dans le continent Africain et dans le monde".

"Les pouvoirs publics font tout pour renforcer en moyens matériels et humains nos organismes médiatiques pour garantir l’exercice du métier dans des conditions favorables et permettre à tous les citoyens de s’informer et d’être au diapason avec la réalité de notre pays", a-t-il conclu. Auparavant, le ministre de la Communication a visité le siège de l’antenne locale relevant de l’Etablissement public de télévision à Ghardaïa ainsi que la radio régionale (Ghardaïa/El Meniaâ).

Il a, à cette occasion, exhorté les responsables locaux de ces structures à donner une grande importance à l’information de proximité et à mettre en valeur les potentialités naturelles et humaines de cette région.

Le ministre présidera ce vendredi au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, la clôture de la 6ème session de formation sur la communication institutionnelle.