Un Palestinien a succombé vendredi à ses blessures causées la veille par l'agression des forces sionistes commise au nord de Ghaza, portant à 31 le nombre total des martyrs palestiniens depuis le début des frappes contre l'enclave palestinienne, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA.

Selon des sources médicales, citées par WAFA, un homme de 38 ans est tombé en martyr des suites de blessures graves qu'il avait subies lors d'une frappe aérienne sioniste contre le village d'Ezbet Abd Rabbo, dans le nord de la bande de Ghaza.

Un autre jeune Palestinien de 22 ans est également tombé en martyr lors de la même frappe aérienne sur la ville, selon la même source, tandis qu'un autre a été blessé par des tirs d'un colon extrémiste à Ramallah. Vendredi à l'aube, des avions de guerre sionistes ont lancé une série de frappes aériennes ciblant plusieurs endroits de la bande de Ghaza assiégée, selon des sources locales, causant d'importants dégâts matériels. La veille, des avions de chasse de l'occupation sioniste ont ciblé un emplacement à proximité d'une centrale électri que au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, faisant un martyr palestinien et blessant plusieurs autres, dont certains grièvement.

Depuis le début de 2023, quelque 146 palestiniens, dont 26 enfants et six femmes, sont tombés en martyrs sous les balles des forces d'occupation sioniste et aussi des colons, en Cisjordanie occupée.