Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est félicité de la signature, par les parties au conflit au Soudan, d'un engagement visant à protéger les civils et l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays, a déclaré vendredi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

M. Guterres "se félicite de la signature par les parties au conflit au Soudan de la Déclaration d'engagement visant à protéger les civils et à garantir la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays", a dit le porte-parole. Au terme de près d'une semaine de négociations dans la ville saoudienne de Djeddah, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), qui s'affrontent depuis le 15 avril, ont signé cet engagement jeudi.

"Alors que les travailleurs humanitaires, notamment les partenaires locaux, ont continué à apporter leur aide dans des conditions très difficiles, le secrétaire général espère que cette déclaration permettra de renforcer rapidement et en toute sécurité les opérations de secours afin de répondre aux besoins de millions de personnes au Soudan", a ajout é M. Dujarric. Le chef de l'ONU a réitéré son appel "à un cessez-le-feu immédiat et à des discussions élargies pour parvenir à une cessation permanente des hostilités", a indiqué le porte-parole, précisant que l'ONU "ne ménagera aucun effort pour contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration et qu'elle continuerait à fournir une aide humanitaire, qu'il y ait ou non un cessez-le-feu".