Environ 200.000 personnes ont fui le Soudan pour échapper aux combats meurtriers ayant éclaté mi-avril entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR), et des centaines de milliers d'autres sont déplacées à l'intérieur du pays, a indiqué vendredi l'ONU.

"Alors que la violence au Soudan se poursuit pour la quatrième semaine, près de 200.000 réfugiés (...) ont été contraints de fuir le pays", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Olga Sarrado, lors d'un point de presse régulier à Genève.

Mardi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait indiqué que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépassait désormais les 700.000, soit plus du double des 340.000 recensés une semaine avant. La porte-parole a souligné que la réponse humanitaire était "compliquée et coûteuse" car les personnes arrivent dans des zones frontalières isolées où les services et les infrastructures sont rares, voire inexistants, et où la population d'accueil souffre déjà du changement climatique et de pénuries alimentaires. En outre, a-t-elle dit, l'arrivée prochaine de la saison des pluies va compliquer davantage l'acheminement de l'aide car de nombreuses routes deviendront impraticables.

Jusqu'à présent, le HCR s'est empressé de fournir de l'aide au Soudan et dans les pays voisins dès le début de la crise en utilisant des fonds flexibles fournis par les donateurs, mais la porte-parole a souligné qu'une réponse à plus grande échelle nécessitera un financement important sur lequel les Nations unies donneront plus de détails dans les jours à venir.