La confiance des consommateurs a plongé en mai aux Etats-Unis, plombée par des inquiétudes croissantes quant à la santé de l'économie mais aussi par le débat sur le plafond de la dette et un potentiel défaut de paiement du pays.

L'indice a chuté de 9% par rapport à avril, tombant à 57,7 points, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi. Les analystes attendaient un recul moins fort et voyaient l'indice s'établir à 62,9 points, selon le consensus de Briefing.com. Les consommateurs américains font en effet face à une "prolifération de nouvelles négatives sur l'économie", souligne Joanna Hsu, directrice de l'enquête, dans le communiqué. Elle évoque notamment les craintes de récession, mais aussi, à plus court terme, les risques posés par "l'impasse sur la crise de la dette", qui pourrait conduire la première économie du monde à un défaut de paiement. "Si les décideurs politiques ne parviennent pas à résoudre la crise du plafond de la dette, ces inquiétudes pour l'économie exacerberont les conséquences économiques désastreuses du défaut de paiement", alerte l'économist e. Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manœuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. Une réunion est prévue à la Maison Blanche en début de semaine. Sans accord, la première économie du monde se retrouverait, potentiellement dès le 1er juin selon le département du Trésor, en défaut de paiement, une situation inédite qui pourrait lourdement plomber l'économie mondiale.

Dans le détail, l'indice de l'Université du Michigan mesurant les conditions actuelles recule de 5,4%, à 64,5 points, mais celui mesurant les anticipations dégringole de 11,7%, à 53,4 points. Et les anticipations pour l'inflation à long terme atteignent leur plus haut niveau depuis 2011. L'inflation a légèrement reculé en avril aux Etats-Unis, à 4,9% sur un an contre 5,0% en mars, selon l'indice CPI publié mercredi, sur un mois cependant, elle a rebondi, à 0,4% contre 0,1% en mars.