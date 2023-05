La promotion de la commercialisation des dattes par le troc et le développement de l’agro-industrie constituent le fer de lance pour booster la phœniciculture dans la wilaya d’Adrar, ont estimé des professionnels de la filière. La wilaya d’Adrar offre un produit dattier très prisé, notamment sur les marchés africain et asiatique, au regard de ses diverses caractéristiques compétitives, dont sa résistance aux aléas climatiques.

Dans l’optique de relever les défis et atteindre les résultats économiques escomptés par ce segment agricole, dont notamment l'aléa climatique dans certaines régions de la wilaya, la valorisation des expériences techniques s’avère nécessaire pour développer la richesse phœnicicole et l’accroissement du rendement. L’on relève, entre-autres facteurs préconisés pour promouvoir le produit dattier, le développement d’une base logistique consistant en des chambres et entrepôts froids, et des espaces de commercialisation et d’échange des dattes, ainsi que l’organisation d'expositions et la médiatisation du potentiel dattier de la région, à même de créer un espace de concurrence entre phoeniciculteurs en termes de promotion qualitative et quantitative du produit.

De nombreux organismes se sont impliqués dans ces démarches de valorisation de cette filière agricole par des mécanismes susceptibles de stimuler les centres et laboratoires de recherches académiques. Dans ce cadre, Mohamed Bouallala Mohamed, Professeur à l’Ecole supérieure de l’agronomie saharienne d'Adrar, a souligné que les régions sahariens regorgent d’un millier de variétés de palmiers-dattiers à valeur nutritionnelle de taille pour la population. Une étude menée par un groupe d’enseignants de cette école sur les caractéristiques physico-chimiques des variétés dattières de la wilaya d’Adrar cite essentiellement les variété Banekhlouf et Lehmira, riches en eau, alors que celles de Messaoudia et Tendekan contiennent des taux élevés de sels minéraux. Cette étude, qui a également démontré que les autres variétés de Takerboucht et Lehmira sont potentiellement sucrées, a relevé que ces résultats sont un indice positif sur la qualité du produit et une base de données pour mettre en valeur les diverses variétés dattières dans les régions du sud du pays. Pour sa part, le Centre de la fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche à Adrar a fait part d'une étude statistique sur les variétés dattières existantes dans la région, dénombrant plus de 45 variétés, selon le responsable de l'atelier des espaces verts au Centre de ladite fondation, Touhami Haidour.

Industrie de transformation de dattes : des projets en perspective

De nombreux opérateurs économiques s’emploient, conscients des perspectives prometteuses des dattes, au développement de plusieurs industries. L’on relève, à ce titre, le projet lancé par l’opérateur économique Abdelkader Merabti, consistant en la réalisation d’une unité d’industrie de transformation de dattes. Implantée sur une superficie de 3.000 m2 près des palmeraies de la région de Touat, jouxtant la commune de Timi (Sud d’Adrar), cette entité économique offre une capacité de production de 10.000 Tonnes/An de divers produits dérivés des dattes, selon sa fiche technique.

Cette entité prévoit quatre batteries de production, des entrepôts de stockage, d’emballage, de conditionnement et des unités de chauffage, un four, un laboratoire et d’autres structures d’entretien et d’accompagnement.

Les prévisions de cette entreprise tablent sur la réalisation annuelle à partir des diverses variétés de dattes des quantités de 3.000 tonnes/an de sucre liquide, dans ses trois types (transparent, brun et brun clair) , de 2.000 tonnes de confiture de dattes (Robb), 4.000 tonnes de bottes d’aliments de bétail et 1.000 tonnes de café dérivé des noyaux de dattes à haute valeur nutritionnelle pour la santé humaine, en plus de 420.000 Litres d’éthanol médical et 300.000 Litres de divers produits antiseptiques.

La phœniciculture, dans la wilaya d’Adrar, n’a pas cessé, ces trois dernières années, de gagner de terrain pour passer à plus de 18.320 hectares peuplés de plus de 2,6 millions de palmiers, dont près de 1,9 million palmiers-dattiers.

Cette richesse offre diverses variétés principales et secondaires, primeurs et tardives, dont Lehmira, Banekhlouf, Cheikh, Teguezza, Takerboucht, El-Frana, Ahartan, Tendkal, Tinasser, Timliha, Tingour et Azarzay, selon les données de la direction des services agricoles (DSA) d’Adrar.

Une récolte de plus de 600.000 QX, toutes variétés confondues, primeurs et tardives, avait été réalisée la saison dernière à travers les palmeraies de la wilaya.