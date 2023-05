Le gouvernement a validé, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, la feuille de route pour la réalisation du projet d'exploitation du gisement de zinc et de plomb à Oued Amizour, dans la wilaya de Bejaïa, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors d'une communication présentée par le ministre de l'Energie et des Mines portant sur l'état d'avancement de ce projet, il a été souligné que "les études de faisabilité ont montré qu'il s'agit d'un projet économiquement rentable, avec des retombées certaines pour la région et pour le pays", précise la même source. De ce fait, "le gouvernement a examiné et validé la feuille de route pour la réalisation de ce projet dans les meilleures conditions et délais", ajoute le communiqué.