Un médecin américain, le Dr Conway, affirme que l'application de conseils simples durant une infection des sinus (ou sinusite) permet de se passer d'antibiotiques. Peut-on vraiment traiter une sinusite sans antibiotiques ? Décryptage. Chaque année, lors d'un épisode infectieux de type sinusite, des millions de personnes sont tentées de se précipiter chez le médecin pour se soigner à l'aide d'antibiotiques.

Toutefois, le Dr Alan Conway de la Mayo Clinic de Tomah (Etats-Unis) assure que des méthodes alternatives simples existent, et qu'elles permettent de se débarrasser de l'infection sans avoir recours aux médicaments antibiotiques.

« Avant tout, vous devez vous reposer », conseille le Dr Conway. « Votre corps a besoin de temps pour arriver à combattre l'infection avec toute sa force, surtout durant les premiers jours, lorsque les symptômes sont les plus sévères. »

DES CONSEILS SIMPLES POUR ÉVITER LES ANTIBIOS

Le Dr Conway conseille ainsi de boire des boissons chaudes régulièrement (tisanes, thés) afin d'aider à liquéfier les sécrétions nasales et à détacher le mucus. L'humidité et la chaleur sont aussi à privilégier : l'air chaud et humide d'un bain, d'une douche ou même d'un bol d'eau peut faire détacher le mucus et apaiser la gorge. Les vaporisateurs d'eau saline permettront par ailleurs de rincer et désinfecter un nez encombré.

« Méfiez-vous des médicaments sans ordonnance de type vaporisateurs qui contiennent de l'oxymétazoline », alarme le Dr Conway. « Ces produits peuvent soulager les symptômes pendant quelques jours, mais ils peuvent causer une congestion s'il sont utilisés durant plus de trois jours. A la place, il vaut mieux utiliser de la pseudo-éphédrine si vous vous sentez mal plus de trois jours de suite. »

VIRALE OU BACTÉRIENNE ?

Si la sinusite est peut-être virale au début, elle risque de se transformer en infection bactérienne en raison de l'obstruction prolongée des sinus. Il n'est pas facile de déterminer si l'infection des sinus est bactérienne ou virale, étant donné que les symptômes sont les mêmes dans les deux cas. Et même si la sinusite est bactérienne, l'infection disparait sans antibiotiques dans les deux semaines qui suivent, dans 70% des cas. Le médecin rappelle aussi que l'utilisation d'antibiotiques à outrance peut créer des résistances bactériennes qui rendent d'autant plus difficiles les traitements des maladies infectieuses. De plus, les antibiotiques comportent souvent de potentiels effets indésirables, comme des maux d'estomac, des étourdissements ou des éruptions cutanées. Cependant, « en cas de survenue de graves maux de têtes, maux de dents ou de douleur au visage, ou encore si la fièvre dépasse 38,8°C, il vaut mieux se rendre chez le médecin », conseille le Dr Conway. Une douleur extrême ou une éruption cutanée rouge vive qui se propage rapidement doivent aussi amener à consulter.