Douleurs au niveau du visage, nez bouché, maux de tête : la sinusite aiguë peut être soulagée avec des remèdes naturels et des thérapies manuelles.

L'inflammation des sinus commence souvent par un rhume, causé par un virus. Lorsque les sinus deviennent irrités et enflammés, les tissusgonflent et bloquent les petites cavités qui permettent au mucus de s'échapper. Cela engendre des maux de tête et des douleurs au niveau du visage que certains remèdes naturels permettent de soulager. Découvez lesquels dans ce diaporama.

1/11 - Pourquoi les sinus se bouchent. Les sinus sont des cavités osseuses remplies d'air. Les muqueuses qui tapissent les parois de ces "petites grottes" sont destinées à capturer la poussière et les microbes. Dans ce but, elles sécrètent du mucus collant qui est balayé au fur et à mesure par de petits cils vibrants et évacué vers le nez par un orifice. Mais cet orifice est très étroit et se bouche facilement. Un cercle vicieux s'enclenche alors : le mucus produit par les sinus ne parvient plus à s'écouler et s'accumule, occasionnant une pression douloureuse. Pire, des bactéries peuvent en profiter pour s'installer, entraînant une infection.

2/11 - On pense à se laver le nez. La sinusite aigue commence souvent par un rhume avec nez bouché ou nez qui coule. Se laver le nez plusieurs fois par jour avec une solution saline éventuellement additionnée de soufre permet d'évacuer le mucus régulièrement.

3/11 - Une compresse d'argile. Appliquer des compresses imbibées d'argile tiède sur les arcades sourcilières, et laisser poser 30 mn. À renouveler deux ou trois fois par jour jusqu'à guérison complète. En complément, pour bien décongestionner, on peut poser des cataplasmes d'argile froide sur les ailes du nez pendant 15 mn.

4/11 - Une inhalation de citron. A faire dès que vous sentez les premiers chatouillis dans les narines. Presser le jus d'un citron dans un bol contenant 25 cl d'eau bouillante, se couvrir la tête avec un linge et procéder à une inhalation pendant 10 à 15 minutes.

5/11 - Une inhalation sèche. Appliquez 2 gouttes d'huile essentielle de thym ou d'eucalyptus sur un mouchoir et respirer régulièrement tout au long de la journée.

6/11 - Un massage aux huiles essentielles. Lorsque la sinusite est très douloureuse, verser 2 gouttes d'HE de menthe poivrée et/ou 2 gouttes d'HE de lavande aspic dans 1 cuillerée à soupe d'huile végétale. Mélanger et masser le front ainsi que les tempes (attention aux yeux, risque de brûlure !). Répéter 2 à 4 fois par jour pendant 4 à 6 jours.

7/11 - L'indispensable inhalation d'eucalyptus. Il fluidifie les sécrétions et facilite leur évacuation : 5 feuilles infusées 10 minutes dans un bol d'eau bouillante (ou 5 gouttes d'huile essentielle versées dans la même quantité d'eau chaude), deux à trois fois par jour, dont une avant le coucher.

8/11 - Rendez-vous chez l'ostéopathe. L'intervention d'un ostéopathe peut aider à drainer la sphère ORL et désencombrer les sinus par des manœuvres très douces au niveau de la gorge, du front et de la face. Le fonctionnement naturel (écoulement du mucus) pourra être rétabli en très peu de séances.

9/11 - L'ordonnance homéo. Première ressource incontournable : Sticta pulmonaria en 9 CH . Si le nez se débouche et se met à couler, on ajoutera Allium cepa 9 CH en cas d'écoulement clair et de nez rouge, ou Kalium sulfuricum 9 CH s'il faut une petite toux pour dégager l'arrière-gorge (même posologie pour tous ces remèdes : 5 granules 4 fois par jour, en espaçant les prises dès amélioration et en arrêtant sitôt guéri).

10/11 - Pensez à vous hydrater plus souvent qu'à l'habitude car cela fluidifie les sécrétions nasales. Préparez-vous de la tisane de thym et humez ses vapeurs avant de la boire. Humidifez également la chambre à coucher.

11/11 - On consulte si la douleur ne diminue pas après 48 heures. En fonction des symptômes, le médecin peut décider de prescrire un antibiotique. Lorsque la douleur est très importante, il ajoute souvent des corticoïdes pendant quelques jours.