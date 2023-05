La sélection malienne de football des moins de 17 ans (U17) est bien partie pour décrocher son troisième sacre continental et se qualifier au mondial de la catégorie, jeudi à Annaba lors de son match de quart de finale qu'il devrait remporter contre le Congo, qualifié au titre des meilleurs troisièmes de la phase de groupe de la CAN U17, organisée par l'Algérie (29 avril-19 mai), estiment les observateurs.

Tous les pronostics convergent vers le Mali, grand favori de ce match et de ce tournoi avec le Sénégal, eu égard à son excellent parcours lors de la phase des poules, en signant deux belles victoires aux dépens du Burkina Faso (1-0) et du tenant du trophée, le Cameroun (2-0).

Les hommes de Soumaila Coulibaly ont amplement mérité la 1ère place du groupe C, formé de trois équipe seulement après l'exclusion du Sud-Soudan par la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir présenté cinq joueurs ayant dépassé l'âge requis pour cette compétition. Le Mali a totalisé 6 points devant respectivement le Burkina Faso (3) et le Cameroun (0). L'attaque du Mali a inscrit 3 buts en 2 matches d ont un doublé de Mamadou Doumbia, contre 0 but encaissé.

Absents de l'édition 2019 en Tanzanie, les Maliens jouent à nouveau les premiers rôles dans cette compétition des jeunes, et vont le montrer face au Congo (Brazzaville), qui se déplace à Annaba, après avoir joué la phase des poules à Alger au niveau du groupe A, en compagnie de l'Algérie, le Sénégal et la Somalie, à l'issue de laquelle, il s'est qualifié en qualité d'un des deux meilleurs troisièmes. Si le Mali sera avantagé par le terrain sur lequel il avait évolué lors du premier tour, en revanche, le Congo, n'aura rien à perdre pour avoir obtenu sa qualification en tant qu'équipe repêchée, grâce à ses deux nuls devant la Somalie et l'Algérie sur le même score (1-1) et une courte défaite face au Sénégal (1-0).

Les hommes du coach italien Fabrizio Iraldo Cesana doivent d'ailleurs leur qualification à la phase finale d'Alger grâce à leur victoire sur leurs voisins de la RD Congo et le Tchad, contre une seule défaite devant le Cameroun (2-0). En quarts de finale, le Congo tentera de rééditer l'exploit de l'édition 2011, au cours de laquelle il avait arraché la 3e place aux dépens de la Côte d'Ivoire, une performance qui reste sa meilleure prestation au niveau de la CAN des U17 à ce jour. Les quatre premiers, ou les demi-finaliste s du tournoi, représenteront l'Afrique au Mondial U17, prévu du 10 novembre au 2 décembre prochains dans un lieu non encore désigné par la FIFA, après le retrait de l'organisation au Pérou.