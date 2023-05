Une cérémonie de mise en exploitation d'un centre médical relevant de l’association Kafil El-Yatim, dont les équipements sont un don de l’Ambassade du Japon en Algérie, a été organisée mardi à Tiaret.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur de l’Action sociale, Dahou Negadi, du Directeur de la Santé, Ali Bensadek, du Directeur régional de l’Agence de développement social (ADS), Ahmed Bekki, d'élus locaux, des cadres de l’association et de l’ambassadeur du Japon en Algérie, M. Kono Akira.

M. Akira a souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération du Japon avec les pays amis à travers le financement de mini projets locaux.

Il a ajouté que, depuis novembre dernier, une convention concernant ce projet a été signée, en offrant un don d’une valeur de 46.699 euros, signalant que ce projet "profitera à un grand nombre d’orphelins".

L'ambassadeur a rappelé, à ce titre, que son pays a financé, depuis 2022, deux projets, l’un à Tiaret, qui concerne ce centre médical, et le second à Ghardaïa, affichant la disposition du Japon à financer d’autres projets.

Pour sa part, le président régional de l’association Kafil El-Yatim, Larbi Djellab a indiqué que ce centre dispose d’un laboratoire d’analyses médicales, d’équipements en ophtalmologie, de médecine générale et d'une salle de chirurgie dentaire, fournissant des prestations à 6.500 orphelins et 4.500 veuves de la wilaya de Tiaret, outre des orphelins et veuves des wilayas de Tissemsilt, La