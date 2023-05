Les participants à une journée d’étude sur l’hygiène des mains en milieu sanitaire ont relevé mardi à Jijel que la négligence de ce geste simple a de graves répercussions sur la santé du patient et le budget du secteur de la santé.

Le ministère de la Santé organise de concert avec l’organisation mondiale de la santé (OMS) des journées sur l’hygiène des mains dont la négligence est source de multiples infections nosocomiales, a affirmé, Saïda Benyahia, directrice centrale au ministère de la Santé, chargée de la prévention, durant la rencontre tenue à la maison de la culture Omar Oussedik à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains.

Mme Benyahia a ajouté que la commission des experts de la lutte contre les maladies nosocomiales recommande constamment le respect de ce geste simple de l’hygiène des mains dont la négligence prolonge les périodes d’hospitalisation et augmente le coût de prise en charge des malades par les hôpitaux et les budgets publics.

De son côté, Hamadou Nouhou, représentant du bureau de l’OMS en Algérie a également mis l’accent su r les graves répercussions de cette négligence pour les malades et les budgets des hôpitaux.

Le wali de Jijel, Ahmed Meguelati a rappelé le rôle des blouses blanches durant la pandémie du Covid-19 qui a particulièrement souligné l’importance de ce geste simple qu’est l’hygiène des mains dans la prévention de la contamination.