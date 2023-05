Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi à Alger, son homologue saoudien, son altesse le prince Faisal bin Farhan Al Saud, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont eu des entretiens en tête-à-tête, élargis par la suite aux délégations des deux pays, en séance de travail ayant porté sur les moyens de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite, et les perspectives de surmonter les crises politiques et sécuritaires qui menacent la stabilité de plusieurs Etats arabes.

Dans ce cadre et en prévision des prochaines échéances bilatérales, les deux parties ont convenu de renforcer le cadre juridique et structurel des relations bilatérales par des mesures pratiques, notamment à travers la finalisation de l'élaboration des textes de loi devant enrichir l'arsenal juridique régissant la coopération bilatérale et la création du Haut conseil de coordination algéro-saoudien avec ses différents organes subsidiaires, tout en encourageant l'échange des visites officielles en vue d'intensifier et de concrétiser les opportunités prometteuses de coopération et de partenariat dans le domaine économique.

Le développement des relations dans la région du Maghreb et les efforts déployés pour mettre un terme aux crises au Soudan, au Yémen, en Libye, en Syrie et au Liban, étaient également au centre des entretiens du ministre avec son homologue saoudien. Dans le contexte des préparatifs du prochain sommet arabe à Djeddah, les deux parties ont réaffirmé l'importance de saisir cette occasion renouvelée en vue de poursuivre les efforts en vue d'assainir le climat et renforcer l'entente arabe dans le cadre du prolongement des décisions et des orientations issues du sommet d'Alger 2022, visant à resserrer les rangs arabes face aux multiples défis régionaux et internationaux. M. Attaf et son altesse le prince Faisal bin Farhan Al Saud ont convenu d'intensifier les efforts pour promouvoir les relations bilatérales et renforcer leurs fondements politiques et économiques, en consacrant la volonté commune des deux pays frères pour la cristallisation de solutions arabes aux problèmes arabes et la défense des questions et causes de la Nation, à leur tête la cause palestinienne, dans les différents fora régionaux et internationaux.