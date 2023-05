Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs rappelle aux citoyens devant accomplir les rites du pèlerinage pour l'année 2023, l'impératif de procéder aux formalités administratives préliminaires avant le 15 mai en cours.

Le ministère "rappelle à l'ensemble des citoyens devant accomplir les rites du pèlerinage (saison 2023/1444 de l'hégire), l'impératif d'achever les formalités administratives préliminaires avant la date du 15 mai 2023", lit-on dans le communiqué du ministère.

Les concernés devront "obtenir auprès des communes de leur résidence, le certificat de succès au tirage au sort et se présenter au niveau des commissions médicales de wilayas (avec le certificat de succès) pour effectuer les examens médicaux et les vaccins nécessaires pour l'obtention du carnet de santé, du certificat de vaccination contre Covid-19 et du certificat de qualification sanitaire pour accomplir les rites du pèlerinage", affirme le ministère.

Les citoyens concernés devront "se rendre aux agences de la Banque d'Algérie au niveau de chaque wilaya pour procéder au paiement des taxes exigées fixées à 770.000,00 DA (billet d'avion inclus), munis d'un passeport biométrique dont la période de validité est d'au moins 06 mois, du certificat de succès délivré par les services de la commune pour cette saison (2023/1444 de l'hégire), du certificat de qualification sanitaire délivré par la commission médicale de wilaya pour obtenir un reçu pour le paiement du coût des prestations fournies dans le cadre du hadj estimé à 600.000,00 DA et le paiement du coût du billet d'avion estimé à 170. 000,00 DA", a ajouté le communiqué. Le ministère a également informé que "d'autres formalités à accomplir seront communiquées ultérieurement", conclut le communiqué.