Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, a déclaré que chaque année, 7 millions d'hectares de forêts naturelles sont convertis à d'autres usages.

S'exprimant lors de l'ouverture, lundi, du Forum des Nations Unies sur les forêts, Li Junhua, a déclaré que "les forêts sont menacées.

Et l'expansion de l'agriculture commerciale est responsable de la majeure partie de la déforestation".

Il a estimé que "chaque année, 7 millions d'hectares de forêts naturelles sont convertis à d'autres usages". Les priorités de l'événement sont d'augmenter la superficie des forêts protégées dans le monde et de renforcer leur gestion durable.

La présidente de l'Ecosoc et ambassadrice de Bulgarie, Lachezara Stoeva, a rappelé, à l'occasion, que "prendre soin des forêts génère des bénéfices dans plusieurs domaines. De la lutte contre la pauvreté à une éducation de qualité". Selon la présidente de l'Ecosoc, "la préservation des forêts contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Ces écosystèmes réduisent les inondations, les glissements d e terrain, les avalanches, les tempêtes de sable et autres catastrophes naturelles" Stoeva a souligné que cette année, il y aura le Forum politique de haut niveau sur le développement durable, d'abord dans le cadre du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), en juillet, puis dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

Pour elle, les délibérations du Forum sur les forêts peuvent contribuer à l'avancement de nombreux objectifs de développement durable, qui doivent être atteints d'ici 2030.