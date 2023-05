Quatre véhicules 4x4 d’intervention pour la lutte contre les incendies de forêt sont venus renforcer le parc automobiles de la Conservation des forêts de la wilaya de Mila, a-t-on appris mardi auprès de cette instance.

Ces véhicules équipés de citernes, portent à 14 le nombre de véhicules avec citerne en plus de 10 autres sans citerne, prêts pour intervenir durant la campagne de lutte contre les feux de forêts de l’été 2023, a indiqué Manel Henniche chef du service protection des végétaux et des animaux à la Conservation des forêts.

Le plan anti-feux de forêt, adopté début mai courant, mobilise 23 brigades d’intervention et prévoit le recrutement de 53 travailleurs saisonniers pour la surveillance des forêts en mettant à leur disposition six tours et six postes de vigie, outre la mobilisation de 48 points d’eau, a-t-elle précisé. Selon Mme Henniche, l’actuelle campagne anti-feux de forêt se distingue cette année par la création de cellules scoutes chargées de donner l’alerte en cas d’incendie dans le cadre de la coordination entre les services forestiers et les Scouts musulmans algérien s (SMA).

Le secteur des forêts de la wilaya de Mila a bénéficié, au titre de l’exercice actuel, d’opérations de réaménagement de 60 km de pistes forestières dégradées, l’ouverture de 50 km de nouvelles pistes et la réhabilitation de cinq tours de surveillance, a indiqué la même responsable.