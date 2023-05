La numérisation de la gestion et du transport des substances chimiques dangereuses a été mardi au centre d’une rencontre de formation organisée à Ouargla par la Direction générale de la protection civile (DGPC).

La première journée de cette session de formation destinée aux agents et officiers relevant de ce cops constitué, s’est articulée autour des thèmes théoriques ayant trait aux méthodes de gestion du transport de substances chimiques à l’aide des moyens électroniques permettant d’identifier la nature, la quantité ainsi que l’évaluation des risques éventuels en cas d’accident ou d’incendies, pour mieux maîtriser la situation, a affirmé la cheffe du bureau d’organisation à la DCPC, le Commandant Malika Ait-Dris. Des exercices pratiques sur l’utilisation du programme et les mesures à prendre face aux risques de fuites de substances chimiques ou d’incendies causés notamment par l’essence, le chlore et le gaz, sont au programme de cette rencontre de deux jours, a-t-elle fait savoir.

Ce cycle de formation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Protection civ ile concernant le volet formation continue des cadres et personnels de la Protection civile, pour améliorer leurs aptitudes professionnelles en termes d’intervention sur le terrain face aux risques chimiques, a ajouté Mme Ait-Dris.

Eu égard à son importance énergétique, la wilaya de Ouargla a été renforcée par une nouvelle cellule mobile d'intervention contre les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, a fait savoir le chef de la cellule relevant de la direction locale du secteur, le Commandant Abdelkrim Makhloufi.

S’étalant sur deux jours (9-10 mai), cette session qu’abrite le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA / Chahid Mohamed Allaoui), a regroupé des cadres et agents de la Protection civile des wilayas d’Ouargla, Adrar, Ghardaia, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Biskra, Laghouat et El-Oued, des représentants de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, des Douanes algériennes et des directions locales de l’industrie et de l’énergie et des mines.