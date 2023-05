Le Service régional des sports militaires de la 2ème Région Militaire (2 RM) a organisé, mardi au complexe régional des sports militaires d’Oran, des portes ouvertes sur les sports militaires.

Le Commandant adjoint de la 2ème Région Militaire, le Général-Major Laafid Hassani, a souligné lors de sa supervision de l'inauguration de la manifestation au nom du Général-Major, Commandant de la 2ème RM, que "cette occasion est de faire connaître au public l’importance que l’Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) attache aux différents types de sports et l'importance de leur pratique par les éléments de l'ANP et de la mobilisation du Haut Commandement de l’ANP de tous les moyens pour encourager la pratique des sports militaires".

Il a ajouté que ceci a "permis l’émergence de sportifs militaires possédant des niveaux supérieurs, représentant l’Algérie dignement dans les manifestations nationales et internationales".

Le Général-Major Laafid Hassani a affirmé que ces portes ouvertes entrent dans "le cadre du plan annuel de communication (2022-2023) mis en place par l’état major de l’ANP en vue de rapprocher les cit oyens et les médias de l’institution militaire, les imprégner davantage de cette institution, en général, et du sport militaire, en particulier". Le Commandant adjoint de la 2eme RM a ajouté "que ces occasions représentent un trait d’union entre l’institution militaire et la société civile et renforce le lien armée/nation".

A cette occasion, le public a assisté à des exhibitions dans divers sports, au cours desquels des membres des équipes régionales de la 2ème Région Militaire ont participé à des exercices de judo, de taekwondo, de karaté do et de lutte. A noter que ces équipes ont remporté de nombreuses médailles, lors des différents championnats militaires nationaux, sachant que certains éléments ont obtenu d'excellents résultats lors de compétitions internationales. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont également présenté des exercices sur des motocycles, des spectacles d’équipes cynotechniques et d’arts martiaux, ainsi que le mode de protection des personnalités.

Des éléments de l’ANP ont, en outre, présenté des exhibitions dans divers arts martiaux.

Des exhibitions de natation ont été également organisées à la piscine relevant du complexe sportif régional de la 2ème RM, notamment sur le passage d’obstacles dans le pentathlon militaire.