Les députés de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, réunis en séance plénière mardi, ont adopté un projet de loi relatif à la sécurité nationale, a annoncé le Parlement burkinabè dans un communiqué. Cette loi vise à définir le concept et les domaines de la sécurité nationale et à fixer le dispositif normatif et l'architecture de la sécurité nationale au Burkina Faso, a indiqué le communiqué.

La nouvelle loi fait suite aux recommandations du forum national sur la sécurité nationale, tenu en 2017, et elle prend en compte la nécessité de rompre avec la conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité, pour s'inscrire dans une vision et une orientation stratégiques fondées sur la construction de l'action publique à travers un processus participatif et inclusif, a estimé le ministre burkinabè de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly. "Nous avons des concepts qui se sont peut-être retrouvés dépassés avec l'évolution de la situation", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il faudrait trouver de nouveaux concepts qui sont pl us en phase avec la situation actuelle que vit le pays".