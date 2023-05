Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, s'est entretenu, lundi, avec l'envoyé spécial américain en Libye, Richard Norland, de la situation politique, économique et sécuritaire dans le pays en vue de l'organisation d'élections durant l'année en cours, ont rapporté des médias.

La réunion s'est déroulée en visioconférence, à laquelle a également participé le chargé d'affaires américain en Libye, Leslie Ordeman, selon un communiqué du bureau des médias du Conseil présidentiel. Le communiqué indique que les deux parties "ont abordé des questions d'intérêt commun d'ordre politique, économique et sécuritaire, et ce afin de parvenir à des élections en Libye au cours de l'année 2023", sans donner plus de détails sur ces questions.

"La réunion a également porté sur la nécessité de renforcer le projet de réconciliation nationale, de mettre en place une armée unifiée pour sécuriser les frontières sud du pays, et de créer des mécanismes nationaux pour organiser les priorités en matière de dépenses publiques, afin de garantir que tous les Libyens bénéficient des revenus du pétrole", a ajouté le communiqué.