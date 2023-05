Le développement des économies des pays africains ne peut se faire sans la contribution du secteur privé, a déclaré mardi à Cotonou, le ministre béninois du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane. "Conscient de cet enjeu, le gouvernement béninois se tient aux côtés du secteur privé pour favoriser et accélérer le développement de son économie", a-t-il souligné.

S'exprimant aux rencontres d'affaires francophones et africaines dans la capitale économique béninoise, M. Tchane, a fait observer que cette volonté du gouvernement béninois s'est traduite par une structuration de son programme d'actions pour la période 2021-2026 qui fait une grande place au secteur privé.

"Il est projeté 52% de contribution aux investissements attendus au seul secteur privé, soit 6.200 milliards de francs CFA sur les investissements estimés à environ 12.000 milliards de francs CFA", a-t-il expliqué, estimant que cette contribution attendue par le gouvernement fait du secteur privé, son principal partenaire dans la mise en œuvre de son programme d'action. Pour tenir ce pari, a-t-il souligné, le gouvernement béninois est conscient de ce que le secteur privé a besoin d'un environnement favorable pour se déployer. "Depuis 2016, nous avons initié et mis en œuvre un ensemble de réformes et d'investissements pour créer un cadre propice au développement du secteur privé", a-t-il martelé en énumérant une cinquantaine de réformes et des investissements lourds et structurants qui ont été mis en œuvre avec le seul objectif de renforcer les capacités d'opération et d'exercice du secteur privé. "Ces réformes et projets concernent les domaines du financement, de la facilitation des échanges, de l'accompagnement à la normalisation, de la simplification et de la dématérialisation des procédures et de la sécurisation des investissements", a-t-il souligné.