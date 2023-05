Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a promis mardi à Bissau qu'il fera tout son possible "pour garantir'' à ses compatriotes l'organisation "des élections législatives libres et transparentes".

"Je suis résolument déterminé pour que le 4 juin prochain, le scrutin puisse se dérouler dans un climat d'apaisement et calme", a déclaré M. Embalo.

Il s'adressait à la presse à la sortie d'une réunion entre l'équipe de coordination économique du gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI), qui s'est tenue à la présidence de la République. "Les élections ne peuvent pas être une source des violences, mais plutôt un moyen d'exprimer son choix à travers les urnes", a-t-il souligné, invitant ses compatriotes à éviter la violence et à aborder la campagne électorale dans "le calme et la sérénité" afin de préserver la stabilité et la paix. D'une durée de 21 jours, la campagne électorale pour les législatives bissau-guinéennes va démarrer le 13 mai.