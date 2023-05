De fortes explosions ont secoué mercredi matin la capitale soudanaise, Khartoum, au 26e jour des combats entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR), rapportent des médias citant des habitants.

"Nous avons été réveillés par des explosions et des tirs d'artillerie lourde", rapporte un habitant d'Omdourman, une banlieue nord-ouest de Khartoum. Dans la nuit, d'autres témoins dans différents quartiers de la capitale ont fait état de deux énormes explosions entendues dans l'ensemble de la ville, qui compte cinq millions d'habitants.

L'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo ont envoyé samedi des négociateurs en Arabie saoudite pour des "pré-discussions" uniquement "techniques" portant sur des couloirs sécurisés pour l'aide humanitaire. Mais jusqu'ici aucune annonce n'a été faite à Djeddah, où les discussions ont lieu. Le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, arrivé dimanche à Djeddah, est reparti. Il a proposé aux deux parties de s'engager à "garantir le passage de l'aide humanitaire" via une déclaration de principe, selon l'ONU. Depuis leur début le 15 avril, les combats ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Selon les chiffres de l'ONU, près de 150.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, tandis que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépasse désormais les 700.000, soit plus du double des 340.000 recensés il y a une semaine.