Les recherches d’une victime disparue suite au naufrage d’une embarcation de pêche au large de la plage El Bettah de la commune de Ben M’hidi, wilaya d’El Tarf, dans la nuit de lundi à mardi, se poursuivent toujours par les unités de la protection civile, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile.

Les services de la protection civile sous l’égide du directeur de wilaya sont intervenus la nuit de lundi à mardi pour rechercher en mer et sur le littoral la victime disparue dans ce naufrage, a déclaré à l’APS le chargé de communication de cette direction, le lieutenant Seifeddine Medaci. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour rechercher le marin pêcheur disparu, a-t-on fait savoir. La même source a indiqué que dès le signalement de ce naufrage, les services de la protection civile d’El Tarf ont constitué un centre de commandement opérationnel sur le lieu de l’incident en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et l’unité maritime de la wilaya.