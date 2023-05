Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi portant révision du code des marchés publics serait présenté, mercredi lors de la réunion du Gouvernement, avant d'être soumis en Conseil des ministres et présenté ultérieurement devant les deux chambres du Parlement.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa présentation du texte de loi portant règles de compatibilité publique et de gestion financière devant les membres du Conseil de la nation, M. Faid a précisé que "le code des marchés publics, l'un des textes les plus importants des réformes financières générales, sera examiné mercredi lors d'une réunion du Gouvernement, avant d'être soumis en Conseil des ministres et présenté ultérieurement devant les deux chambres du Parlement pour débat".

Le projet de loi sur la comptabilité publique et la gestion financière, ajoute M. Faid, intervient "en consécration des réformes profondes actuelles introduites au système financier, comptable et budgétaire en général, et en application de la loi organique de 2018, relative aux lois de finances".

Le ministre a également affirmé que le présent texte donnera une nouvelle impulsion à la qualité des informations financières et économiques, et offrira une meilleure vision des politiques publiques, en introduisant des comptes à trois dimensions: la comptabilité générale, analytique et budgétaire.

Pour M. Faid, les réformes touchant le système financier permettront de confier à la Cour des comptes un "rôle plus important et différent de celui qu'assume actuellement cette cour, à savoir l'évaluation des politiques publiques".

A une question sur l'organisation des bureaux de change, prévus par la loi sur la monnaie et le crédit, le ministre des Finances a réaffirmé qu'une fois la loi parue sur le Journal officiel, un texte réglementaire sur les modalités d'autorisation de ces bureaux sera élaboré, ajoutant que ces bureaux contribueront à "réduire" le phénomène du marché parallèle. Evoquant les indemnités des élus locaux, M. Faid a souligné qu'une commission spéciale au niveau du ministère des Finances était chargée d'étudier ce dossier et les résultats "seront connus dans les semaines à venir".