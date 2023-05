Le bénéfice net annuel du constructeur automobile japonais Toyota a décliné de 14% en 2022/23 à 2.451,3 milliards de yens (16,5 milliards d'euros au cours actuel), notamment à cause de l'envolée des coûts de matières premières, selon les résultats publiés par le groupe, mercredi.

Toutefois, Toyota a estimé que ces résultats sont supérieurs à ses attentes sur l'ensemble de son exercice achevé le 31 mars. Le constructeur anticipe, également, un rebond de 5% de son bénéfice net en 2023/24, à 2.580 milliards de yens. Toyota prévoit aussi un rebond de 10% de son bénéfice opérationnel annuel, à 3.000 milliards de yens, contre 2.725 milliards de yens en 2022/23 (-9% sur un an).

Des facteurs positifs comme l'atténuation de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'amélioration de ses capacités de production ainsi qu'un impact plus faible de ses coûts de matières premières devraient plus que compenser les effets de change négatifs attendus en 2023/24 dus à la remontée du yen, selon Toyota. Le groupe automobile table sur un nouveau chiffre d'affaires annuel de 38.000 milliards de yens (256 milliards d'euros au cours actuel), ce qui serait une hausse de 2,2% par rapport à l'exercice écoulé, lors duquel ses ventes ont déjà bondi de 18,4%.

Ses ventes en volume sur son nouvel exercice devraient par ailleurs atteindre 11,38 millions de véhicules, toutes marques du groupe confondues (Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu). Soit une hausse dynamique de 7,8%, comparé à une hausse plus modeste de 1,2% en 2022/23 (10,55 millions d'unités écoulées). Le groupe a aussi annoncé un nouveau plan annuel de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 150 milliards de yens et une hausse de son dividende plus importante que d'habitude (60 yens par action au titre de l'exercice écoulé, soit +15% comparé à 2021/22), ce qui soutenait aussi son titre à la Bourse de Tokyo en fin de séance.