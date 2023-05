Les prix du pétrole retombent mercredi, après la publication de premières données hebdomadaires sur les réserves commerciales de brut aux Etats-Unis, faisant état d'une hausse, signe d'un possible affaiblissement de la demande américaine.

Lors des échanges de la matinées, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait 1,43%, à 76,33 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, abandonnait 1,42%, à 72,66 dollars.

Les prix du pétrole reculaient ainsi à nouveau fortement, alors que la fédération américaine des professionnels du secteur, l'American Petroleum Institute (API), a estimé mardi soir que les stocks de brut aux Etats-Unis avaient augmenté d'environ 3,62 millions de barils la semaine dernière, et ceux d'essence de près de 400.000 barils, pour la semaine achevée le 5 mai.

Les données de l'API sont toutefois réputées moins fiables que celles sur l'état des stocks commerciaux américains de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qu'elle doit publier mercredi. Les analystes tablent pour leur part sur une baisse de 2,5 millions de barils des réserves commerciales de brut, et de 1,5 million de barils d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg. Le marché attend également la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour avril aux Etats-Unis. Un ralentissement de l'inflation pourrait laisser plus de latitude à la banque centrale américaine (Fed) pour faire une pause dans ses hausses de taux directeurs, ce qui pourrait ainsi soulager la pression sur la première économie mondiale, éloignant les risques de récession et donc de destruction de la demande de brut.