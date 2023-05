Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé mardi à Tindouf l'installation du Conseil interprofessionnel de la filière Argan lors d'une cérémonie célébrant la journée internationale de l'arganier, coïncidant avec le 10 mai de chaque année.

A cette occasion, M. Henni a insisté sur "l'importance majeure de l'arganier, connu pour ses innombrables vertus économiques, sociales et écologiques", ainsi que son rôle efficace dans la lutte contre la désertification et l'adaptation avec la sécheresse. Le ministre a également salué les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres tenu le 30 janvier 2022, notamment en ce qui concerne le développement de la production de l'arganier dans les régions du Sud-Ouest et des Hauts-Plateaux, en particulier en ce qui concerne la création d'un centre national de développement de valorisation de la culture de l'arganier.

Il s'est également félicité de l'initiative de son département minist ériel pour le lancement de plusieurs programmes visant la protection et le développement de cet arbre. Le secteur agricole procède également au suivi et à la mise en oeuvre de tous les programmes relatifs au développement de cette filière qui revêt un caractère stratégique, eu égard à son importance sur les plans économique, social et environnemental.

Cette manifestation importante s'est déroulée en présence du wali de Tindouf, Mohamed Mokhbi, le président de l'APW, les représentants du Conseil de la nation et des autorités locales, du Conseil Supérieur de la jeunesse (CSJ), des conservateurs de forêts des wilayas productrices d'argan, du directeur général des Forêts, des agriculteurs, des éleveurs et des professionnels, outre des cadres relevant des secteurs de l'Agriculture et l'Enseignement supérieur, et des experts.

En marge de cette célébration, le ministre a écouté, aux côtés des représentants des autorités locales, un exposé exhaustif sur les efforts du secteur des forêts en vue du développement de l'arganier dans la wilaya, en sus d'un autre exposé sur le secteur agricole dans la wilaya de Tindouf au niveau de la maison de la Culture "Abdelhamid Mehri".