Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a supervisé, mardi à Tindouf, l'inauguration du complexe frigorifique, de stockage et de distribution d'une capacité totale estimée à 5.000 m3, a indiqué un communiqué du ministère.

Ce complexe, inauguré par le ministre, en compagnie du wali de Tindouf et des autorités locales, relève de l'Entreprise publique économique EPE/SPA (Frigomédit). Ce projet s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la préservation du produit agricole et contribue directement à la promotion des exportations avec les pays limitrophes dans le cadre de l'échange commercial dans la région, affirme le communiqué.

Le projet vise également à approvisionner la wilaya en produits stratégiques de large consommation et à réguler le marché local, et ce en vue de consolider l'activité commerciale dans la wilaya, assurer des postes d'emploi pour la population et promouvoir les exportations dans le cadre du développement des zones frontalières, selon la même source.

M. Henni avait présidé lors de sa visite, mardi dans la wilaya de Tindouf, l'installation du Conseil interprofessionnel de la filière Argan, et ce à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'arganier, coïncidant avec le 10 mai de chaque année. Le ministre avait insisté sur l'importance majeure de l'arganier, connu pour ses innombrables vertus économiques, sociales et écologiques, ainsi que son rôle efficace dans la lutte contre la désertification.