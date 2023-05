L'Algérien Dris Messaoud (-73 kg) s'est finalement contenté de la 7e place aux Mondiaux 2023 de judo actuellement en cours à Doha (Qatar), après sa défaite au repêchage contre le Canadien Arthur Margelidon, qui aura donc la chance de combattre pour le bronze, en défiant l'Ouzbèk Yuldoshev.

Le deuxième combat pour le bronze opposera la Japonais Hashimoto à l'Azeri Heydarov, alors que la finale mettra aux prises le Suisse Stump et l'Italien Manuel Lombardo, qui avait éliminé Dris Messaoud en quarts de finale.

Le jeune oranais se console donc avec une honorable 7e place, et surtout, avec une moisson de 520 points, qui l'aidera probablement à améliorer son Ranking olympique, dans la perspective d'une qualification aux JO de 2024 à Paris (France).

Versé dans la poule (D) des moins de 73 kilos, Dris Messaoud avait commencé par dominer l'Arménien Ferdinand Karapetian, avant d'enchaîner avec le Finlandais Olin Valtteri, puis le Mongole Tsend-Ochir Tsogtbaatar, champion du monde en titre dans cette catégorie de poids.

Malheureusement, et alors qu'il était aux abords des demi-finales, il s'était s'incliné contre l'Italien Manuel Lombardo, avant de disputer les repêchages, où il a fini par concéder une deuxième défaite consécutive, contre le Canadien Arthur Margelidon.

Son compatriote Waïl Ezzine, qui avait fait son entrée en lice la veille, dans la catégorie des moins de 66 kilos, a été moins chanceux, puisqu'il a été éliminé dès le premier tour, après sa défaite contre l'Ouzbek Mukhriddin Tilolov.

Le judoka algérien avait opposé une résistance farouche à son adversaire, pendant plus de cinq minutes et trente secondes, avant de s'incliner par Ippon.

L'Algérie a engagé six judokas dans cette compétition, organisée du 7 au 13 mai à Doha. Les quatre autres représentants nationaux sont : Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Mustapha Yasser Bouamar a hérité de la poule (A), où il affrontera au premier tour Arman Adamian, engagé sous bannière neutre, alors que Mohamed Sofiane Belrekaâ a été le seul des six représentants algériens à avoir été exempté du premier tour. Il débutera donc directement au deuxième, contre le Hongrois Richard Sipocz.

Chez les dames, Belkadi Amina a été versée dans la poule (C), où elle débutera contre Zulhumar Dashkinova du Turkménistan, alors que sa compatriote Sonia Asselah a hérité de la poule (A), où elle débutera au premier tour, contre la Croate Tina Radic.

Selon les organisateurs 657 judokas (343 messieurs et 314 dames), représentant 99 pays des cinq continents participent à cette compétition planétaire, marquée par la participation des athlètes russes et biélorusses, engagés sous bannière neutre.