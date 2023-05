Les clubs de volley-ball de la JSC Ouled Adouane (messieurs) et du MC Alger (dames) représenteront l'Algérie aux Championnats d'Afrique des clubs, prévus du 10 au 23 mai en Tunisie, ont annoncé mardi le organisateurs.

Le tournoi masculin, prévu à partir du 11 mai dans les salles de Kélibia et Haouaria, verra la participation de 19 clubs, représentant la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, le Cameroun, le Nigeria, l'Ethiopie, le Kenya, la RD Congo, la Zambie, le Rwanda, Maurice et le Sénégal.

D'autre part le tournoi féminin, qui débutera le 12 mai dans les salles de Nabeul et Grombalia, enregistre la participation de 16 clubs représentant la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, le Cameroun, l'Ethiopie, le Kenya, le Nigeria, Maurice, la RD Congo, le Rwanda, le Sénégal et les Seychelles. La formule de compétition et les compositions des groupes des deux tournois continentaux, seront connus à l'issue des réunions techniques prévues les 10 et 11 mai.

L'édition 2022 du Championnat d'Afrique des clubs avait été remportée par Al-Ahly SC d'Egypte chez les messieurs et le Commercial Bank SC du Kenya chez les dames.