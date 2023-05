Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu lundi un appel téléphonique de la part du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, M. Ivica Da?i?, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"Les deux ministres se sont particulièrement félicités de la tenue ce jour à Alger de la 2ème session des consultations politiques algéro-serbes au niveau du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du côté algérien et du Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères pour la partie serbe", précise le communiqué.

L’entretien téléphonique a été l’occasion d’examiner l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement dans le prolongement de l’héritage historique et de l’amitié traditionnelle qui unissent les deux pays, selon le même source. Les deux ministres ont réitéré leur engagement à œuvrer de concert à la redynamisation des mécanismes de la coopération bilatérale, à l’intensification de l’échange de visites officielles à tous les niveaux, ainsi qu’à l’accroissement des échanges économiques et commerciaux entre l’Algérie et la Serbie.

"Ils ont, en outre, échangé les vues sur nombre de questions d’actualité au double plan régional et mondial, en réaffirmant leur attachement aux principes et au rôle du Mouvement des Pays Non-alignés dans le contexte des tensions qui marquent actuellement les relations internationales et du climat de polarisation qui en résulte", conclut le communiqué.