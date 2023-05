Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe syrienne, pays frère, M. Bachar al-Assad, lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants qu'il a consenti pour permettra à la Syrie de retrouver, dans le cadre de la présidence algérienne du Sommet arabe, son siège à Ligue arabe, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe syrienne, pays frère, M. Bachar al-Assad lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants consentis par Monsieur le Président pour permettre à la Syrie de retrouver, dans le cadre de la présidence algérienne du Sommet arabe, son siège à Ligue arabe, et souhaité au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.

A son tour, "le président de la République a exprimé à son homologue syrien son estime et se s félicitations pour le retour de la Syrie, pays frère, à la Ligue arabe, souhaitant au peuple syrien frère davantage de progrès et de force, et à l'action arabe commune de parvenir à la réalisation des aspirations des peuples arabes à la force, à la stabilité et au développement", a ajouté la même source.

"Les deux présidents ont convenu également d'échanger les visites et de définir un programme d'action intensif couvrant l'ensemble des secteurs pour une consolidation continue des relations historiques privilégiées unissant les deux pays", conclut le communiqué.