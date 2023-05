Une opération de dragage du port de pêche de Zemmouri El Bahri (Est de Boumerdes) pour l’enlèvement d'environ 100.000 m3 de vase, de sable et autres détritus qui s’y sont accumulés, a été lancée lundi.

L’opération, vise à approfondir et à élargir les chenaux d'accès et faciliter, ainsi, les conditions de travail des pêcheurs au niveau de l'infrastructure portuaire.

Elle a été lancée par le wali, Yahia Yahiatene, en présence des directeurs des secteurs et organismes concernés et des représentants de différents métiers de la pêche, dans le cadre d'une visite d'inspection de projets de développement à travers la wilaya.

"Confié à un groupe d'entreprises publiques, le projet a été affecté d'une enveloppe de plus de 630 millions de DA", a indiqué la directrice locale des travaux publics, Ferial Saayoud, dans son exposé à l’occasion.

Elle a rappelé qu’il s’agit de la 2e opération du genre au niveau du port de Zemmouri El Bahri, après celle réalisée en urgence en 2014, afin de soulager les pêcheurs des difficultés d'accès au port, notamment pour les grandes embarcations de pêche.

Selon le directeur de la pêche et de l’ aquaculture, Kadri Cherif, l’objectif principal visé est d’élargir de 5 à 7 mètres le tirant d’eau de l’entrée du port de Zemmouri El Bahri, par l'enlèvement du sable et de la vase qui s'y sont déposés et accumulés suite aux intempéries et aux vents forts accompagnés de courants sous-marins.

Une fois terminée, cette opération permettra une "amélioration certaine des conditions de travail des pêcheurs qui pourront désormais accoster plus facilement, quel que soit le calibre de leurs embarcations", a assuré le même responsable.

"Le délai d’achèvement de ces travaux de dragage est de 13 mois", a-t-il précisé.

Le port de Zemmouri El Bahri, dont la réalisation remonte à 1956, avant de bénéficier d’une action de réaménagement durant les années 80 du siècle dernier, est réputé à l’échelle nationale pour la pêche de poissons bleus (notamment la sardine).

Il est doté d’une capacité d’accueil de près de 100 embarcations de différents tonnages (sardiniers, chalutiers, plaisanciers) et d'environ 100 petits-métiers.

Il est, en outre doté d'un plan d’eau de 5 ha, un terre-plein de 4 ha, une jetée principale de près de 400 mètres linéaires, et une jetée secondaire de plus de 410 mètres linéaires.