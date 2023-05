Des plans proactifs de lutte contre les incendies de récoltes agricoles, céréalières

et phœnicicoles, et des dangers en période estivale ont été établis dans les wilayas

de Ouargla et d’El-Meghaïer, a-t-on appris lundi des services locaux de la Protection civile (PC).

Ces plans prévoient notamment des campagnes d’information et de sensibilisation sur les mesures préventives de lutte contre les incendies des récoltes, des palmeraies, de l’envenimation scorpionique, d’intoxication alimentaire, des périls de baignade dans les plans d’eau et lacs, a indiqué le chargé de la communication à la PC de Ouargla, Brahim Benioua.

Inscrites au titre de la mise en œuvre du programme de la direction générale de la PC, portant prévention et protection des personnes et de leurs biens, ces campagnes à mener en coordination avec des organismes publics et associations tendent à vulgariser, auprès des citoyens, les risques précités à travers notamment d'émissions télévisuelles et radiophoniques.

Un programme similaire, retenu au titre de la prévention proactive des feux de récoltes et palmeraies, a été peaufiné par les services de la PC de la wilaya d’El-Meghaïer consistant notamment en le lancement d’une caravane de sensibilisation sur les dangers liés à la période estivale. Cette caravane porte sur la vulgarisation auprès des agriculteurs, notamment les céréaliculteurs des régions d’El-Meghaïer, Tendla, Sidi Amrane, Djamaa, El-Morrara et Oum-Tiour, des consignes et mesures à prendre dès le lancement de la campagne moisson-battage. L’entretien et le contrôle des moyens et outils agricoles, moissonneuses-batteuses et botteleuses, et la mobilisation des points d’eau lors de cette campagne, l’ouverture des pistes d'accès pour faciliter l’intervention des sapeurs pompiers, sont entre-autres consignes prodiguées par les services de la PC.