Des Détachements de renfort aux premières interventions (DRPI) de la protection civile, issus de six wilayas du centre ont pris part, lundi à Bouira, à des manœuvres régionales de simulation d’un séisme, a-t-on appris de la direction locale de la protection civile.

"Il s’agit d’un exercice de simulation d’un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter, auquel des DRPI de six wilayas à savoir Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arréridj, Sétif, M’Sila et Boumerdès, en plus de Bouira, participent jusqu’au 12 mai en cours", a expliqué à l’APS le chargé de communication de la protection civile de Bouira, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.

Inscrites dans le cadre de l'application du programme d’action établi par la DGPC pour l’exercice 2023, ces manœuvres de simulation portent sur des opérations visant à extraire des décombres les victimes d'un séisme et à porter secours aux blessés, a-t-il précisé. "Toutes les unités sont sur le terrain depuis 6h du matin pour effectuer des missions de sauvetage et de secours", a ajouté l’officier Abdat.

Lancé au centre "EX-TODINI" d’El Asnam, ainsi qu’à Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), cet exercice régional se déroule en présence du directeur d’organisation et de coordination des secours (DOCS) à la Direction générale de la protection civile (DGPC), le colonel Khelifa Moulay.