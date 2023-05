Les clés de 242 logements de la formule location-vente "Cnep immo" ont été remises lundi à Ferdjioua (Ouest de Mila) à leurs bénéficiaires parmi les souscripteurs de ce programme de logement.

La cérémonie de remise des clés a eu lieu dans le cadre du programme de wilaya de célébration de la Journée nationale de la Mémoire célébrée le 8 mai de chaque année en commémoration du 78 è anniversaire des massacres du 8 mai 1945, et s’est déroulée dans une ambiance de fête animée par les bénéficiaires en présence des autorités locales et élus.

Dans une déclaration à la presse, le chef de l’exécutif local Mostapha Koreich, a indiqué qu’avec la remise des clés de ces logements "il aura honoré ses engagements s’agissant de la résolution des problèmes et contraintes entravant la réception de ces logements", précisant qu’il sera procédé à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse (5juillet 2023) à la distribution de plus de 1.000 logements de diverses formules à travers plusieurs communes de la wilaya dont 350 unités à Ferdjioua. Il sera procédé au lancement dans les proc hains jours, selon le même responsable de la distribution de plusieurs logements réalisés dans le cadre d’anciens projets de logements promotionnels.

Par ailleurs, les autorités locales ont, à l'occasion de cette date, assisté à Rawdat Chouhada (cimétiere) de la commune de Ferdjioua à la re-inhumation des restes des chouhada, les frères Boughouas Azeddine (1919-1959) et Ali (1917-1960) après être transférés du cimetière "Chouara" de la même commune avec la pose d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada.

Dans le cadre de la célébration de ce même anniversaire, il a été procédé également à Ferdjioua à la mise en service du projet de réalisation d’un réservoir d’eau potable de 500 m3 à la localité Béni Wakdane au profit de 3.000 âmes répartis à travers les mechtas Béni Wakdane, Errih et Mourabitine.