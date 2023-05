Les actions militantes des Scouts musulmans algériens (SMA) et leur contribution à l’éducation des générations montantes ont été mises en avant lors d’une conférence nationale des vétérans et commandants des SMA, ouverte lundi dans la wilaya de Laghouat, dans le cadre la commémoration de la Journée nationale de la Mémoire (8 mai) .

Intervenant à ce titre, le commissaire des scouts de la wilaya de Laghouat, El-Khatir El-Bouti, a affirmé que "cette rencontre nationale rehaussée, en ce 78ème anniversaires de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, par la présence des vétérans, commandants et cadres des SMA issus de différentes régions du pays, s’imbrique au titre des activités commémoratives de la Journée nationale de la Mémoire et la valorisation des actions des scouts dans la lutte pour la libération de la patrie, le recouvrement de la souveraineté nationale et l’édification de la société". "L’organisation de cette rencontre nationale dénote de la reconnaissance des efforts fournis par les vétérans et commandants des scouts musulmans algériens dans l’éd ucation et la formation des compétences juvéniles nationales et des générations montantes", a soutenu l’intervenant.

Pour sa part, un membre des commandants des scouts de la wilaya de Laghouat, Tahar Khechba a indiqué que "le parcours militant des SMA constitue une importante partie de la mémoire nationale", rappelant, à cette occasion, la contribution grandiose de cette organisation durant la Glorieuse guerre de libération nationale.

Le représentant de la Mouhafada des scouts de la wilaya d’El-Oued, Tahar Djedid, a évoqué pour sa part, "la mission post- indépendance des SMA ayant porté notamment sur la formation des générations et des adhérents, l’ancrage des valeurs du patriotisme au sein des jeunes générations et l’édification du pays en réponse au message des glorieux Chouhada et Moudjahidine qui se son sacrifiés pour l’indépendance". De son côté, Salah Farid, membre du commandement général des scouts musulmans algériens, a mis en valeur les démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant implication des institutions de la société civile dans le cadre de la réalisation des principes de la démocratie participative.

Ouverte par les autorités de la wilaya de Laghouat, cette conférence sera mise à profit pour organiser des visites au profit des participants à trav ers les communes et des lieux théâtres de la résistance populaire et hauts faits de la Guerre de libération nationale, avant d’être sanctionnée par l’animation d’une conférence historique au centre universitaire "Cherif Bouchoucha" d’Aflou.