Les travaux du 5ème colloque international Mohamed El Bachir El Ibrahimi

(1889-1965) se sont ouverts lundi à Bordj Bou Arreridj sur le thème "Réalité

socioculturelle et perspectives, impacts et visions".

Dans son allocution d’ouverture de cette rencontre de deux jours tenue à l’Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi à l’occasion du 78ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, Dr.

Abderazak Guessoum, président de l’Association des Oulémas Musulmans Algériens (AOMA), a évoqué les qualités de celui qui a dirigé l’AOMA après le décès du cheikh fondateur, Abdelhamid Benbadis, et son apport pour l'émancipation de la société algérienne.

L’intervenant a souligné qu’El Ibrahimi a œuvré pour libérer l'Algérie de la domination française, estimant que cette rencontre est "une opportunité pour mettre en exergue les valeurs prêchées par les oulémas d’Algérie qui aspiraient à un avenir meilleur pour le peuple et une Algérie nouvelle", considérant que "ce sont ces valeurs là que nous voulons transmettre aux jeunes d'aujourd'hui".

Aboubakr Sedik Sabri, président du comité scientifique du c olloque, a relevé que l’objectif de la rencontre est d’ancrer les principes nationaux dans les esprits, soulignant que cette nouvelle édition présente la particularité de s’ouvrir sur de nouvelles disciplines scientifiques notamment pour l’approche prospective.

Organisé par la Faculté des Lettres et langues de l'Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, le colloque verra la présentation de 80 interventions d’universitaires nationaux et d'autres de la Palestine, la Tunisie, l’Irak et l’Egypte.