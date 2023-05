L'opération d'élaboration des sujets des épreuves du baccalauréat (session 2023) a débuté, lundi, avec la mise en quarantaine du staff en charge de l'élaboration et de l'impression des sujets.

Présidant le lancement de l'opération au niveau de l'annexe de l'Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), l'inspecteur général au ministère de l'Education, Mustapha Benzemrane a affirmé que le staff en charge de l'élaboration et de l'impression des sujets des épreuves du baccalauréat composé de 131 cadres "entre en quarantaine totale et s'isole du monde extérieur durant 38 jours", saluant "la noble mission patriotique" de ce staff dans "la réussite de cet examen national important".

M. Benzemrane a estimé que le travail de ce staff "est une leçon en termes de sacrifice et un devoir national" pour garantir "la crédibilité de cet examen et réaliser le principe d'équité et d'égalité des chances entre candidats", relevant que l'Etat "a réuni toutes les conditions matérielle et humaines pour assurer la réussite de toutes les opérations de préparation et les mesures organisationnelles de déroulement des examens scolaires nationaux dans de bonnes conditions". Les élèves passeront du 5 au 7 juin l'examen du Brevet d'Enseignement moyen (BEM) et du 11 au 15 juin celui du baccalauréat.